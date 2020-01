Vicenda Lady Diana morte, l’attore Hugh Grant parla della tragica scomparsa della madre di Harry e difende l’operato di quest’ultimo: “Preserva la famiglia”.

Si fa un gran parlare in questi giorni della vicenda di Harry e Meghan. Ma c’è chi rispolvera il caso della morte di Lady Diana. Ed è qualcuno di illustre, dal momento che parliamo di Hugh Grant. Il celebre attore inglese, interprete di pellicole molto amate come ‘Quattro Matrimoni e un Funerale’ e ‘Notting Hill’, interviene per difendere proprio Harry. Il secondogenito di Carlo e Diana sta subendo una serie di critiche per la scelta condivisa con sua moglie Meghan Markle di uscire dalla Famiglia Reale. Ma l’occasione è buona anche per spendere qualche parola forte in merito al triste destino della madre di Harry. La Principessa del Galles risultava ormai essere divorziata da tempo da Carlo. Le si attribuivano diversi flirt dal momento della separazione. Ed era nota a tutti la frequentazione con Dodi Al Fayed, figlio del facoltoso imprenditore egiziano Mohamed.

Lady Diana morte, Hugh Grant: “L’hanno uccisa i giornalisti, Harry fa bene”

Secondo Hugh Grant c’è molto di non spiegato nella scomparsa dei due, avvenuta nel corso di un incidente stradale a Parigi, mentre erano in fuga dai paparazzi. Tante sono le voci che hanno gridato al complotto, con Diana che sarebbe stata eliminata dai servizi segreti inglesi. Ma per Hugh Grant la colpa è proprio dei giornalisti. “Sono alquanto dalla parre di Harry. La stampa del gossip è colpevole di avere ucciso sua madre. Ora stanno massacrando sua moglie Meghan. Lui non è più un ragazzino. È un uomo ed anche un padre di famiglia da diversi mesi. È suo compito difendere e proteggere la propria famiglia. Ed io sono con lui”.

