MotoGP | Jorge Lorenzo, a distanza di un giorno, ha deciso di ricordare Marco Simoncelli con una lunga lettera aperta dedicata proprio al #58.

Marco Simoncelli e Jorge Lorenzo negli anni in cui hanno corso l’uno contro l’altro se le sono date di santa ragione. I due sono arrivati anche a discutere animatamente in seguito ad alcune energiche lotte in pista. Purtroppo però, a causa della prematura morte del Sic, i due rider non hanno avuto mai modo di chiarirsi completamente.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Lorenzo ricorda il Sic

Nella giornata di ieri Simoncelli avrebbe compiuto 33 anni, oggi Jorge Lorenzo gli ha dedicato un lungo post: “Anche se ieri non ce l’ho fatta, oggi voglio ricordare il Sic. Ora avresti 33 anni, mi hai sempre preso un anno e mezzo. Data la mia natura ultra-competitiva, non sono mai stato amico di nessun mio rivale e ad essere sincero io e te, il massimo contatto che abbiamo avuto si è verificato in pista”.

Il Sic era sempre fortissimo in staccata, uno dei suoi punti forti. Lo spagnolo ha poi continuato: “Sei stato di gran lunga il più coraggioso di noi e mi impressionava sempre il modo in cui riuscivi a ridurre in frenata tutto il distacco che accumulavi sui rettilinei a causa della tua stazza. Non sono uno che piange molto e non ho pianto per molte persone, ma quel 23 ottobre 2011, che ricorderò per sempre, ho pianto per te. Marco Simoncelli, eterno 58″.

Antonio Russo