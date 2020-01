Guida TV: programmi in TV di domenica 26 gennaio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:30 – Masterminds – I eni della truffa

21:15 – John Q (film drammatico, con Denzel Washington, Kimberly Elise, Anne Heche, James Woods)

23:20 – Il fuggitivo

01:35 – HUNGER GAMES – Il canto della rivolta – Parte I

03:40 – SMALLFOOT: Il mio amico delle nevi

Sky Uno

18:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

19:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 5

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 6

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:15 – Master – Chef Italia Ep. 11

00:30 – Master – Chef Italia Ep. 12

01:45 – Master – Chef Magazine Ep. 20

02:00 – Master – Chef Magazine Ep. 21

Sky Cinema 1

19:10 – Four Brothers – Quattro fratelli

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Driven – Il caso De – Lorean (thriller, con Lee Pace, Judy Greer, Jason Sudeikis, Erin Moriarty)

23:15 – The New Pope Ep. 5

00:05 – The New Pope Ep. 6

01:00 – Darkest Minds

02:50 – Captive State

Sky Cinema Family

19:15 – Asso di cuori

21:00 – Sydney White – Biancaneve al college (commedia, con Amanda Bynes, Sara Paxton, Matt Long, Jack Carpenter, Crystal Hunt)

22:50 – Ace Ventura 3

00:25 – Rango

02:15 – La grande fuga del nonno

03:35 – Asso di cuori

Sky Cinema Romance

18:40 – Jerry Maguire

21:00 – Il trono di cuori

22:35 – Se sposti un posto a tavola (commedia, con Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey Lamy, Arie’ Elmaleh, Shirley Bousquet, Mathias Mlekuz, Louise Monot, Lannick Gautry, Tom Raynal, Je’rÔme Daran)

00:05 – W.E. – Edward e Wallis

02:05 – Laguna blu: Il risveglio

03:40 – Tutti insieme appassionatamente

Sky Cinema Collection

18:50 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

21:15 – Jurassic World – Il regno distrutto

23:30 – Il regno di Wuba

01:30 – Le avventure di Fiocco di Neve

03:00 – Il tesoro perduto

Sky Cinema Action

19:10 – I mercenari 2

21:00 – Revenge (thriller, con Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchede)

22:55 – C’era una volta in Messico

00:45 – Arriva un cavaliere libero e selvaggio

02:45 – Exit Speed

04:20 – Revenge

Dazn

21:00 – VALLADOLID – REAL MADRID – Calcio

21:00 – PRO BOWL 2020: AFC @ NFC – Football americano

21:00 – LILLE – PARIS SAINT-GERMAIN – Calcio

21:00 – ASCOLI – FROSINONE – Calcio

oggi in tv