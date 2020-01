Durante il suo ritiro, Rosberg ha passato il suo tempo a commentare la F1 e a fare video sulle auto su Youtube.

Nel suo ultimo video, Rosberg si trova in una delle più grandi concessionarie Aston Martin del mondo, dove passa la giornata guidando le auto più esclusive e personalizzando un hypercar Valkyrie.

Con un campione del mondo di F1 al volante, Rosberg dimostra che la nuova Aston Martin DBS Superleggera è una vera e propria arma da pista. La DBS Superleggera da 715 cavalli rappresenta una delle Aston Martin più potenti mai costruite e probabilmente una delle loro auto da strada più fuori di testa. La DBS Superleggera utilizza una versione sintonizzata del motore V12 biturbo della DB11, oltre a una serie di miglioramenti in fibra di carbonio e una messa a punto più aggressiva delle sospensioni.

Il risultato è un’auto dalle prestazioni impressionanti con un lusso senza eguali.

La concessionaria è oltremodo impressionante. Questa meraviglia architettonica è un monumento costruito per onorare il lusso e l’immagine che Aston Martin inietta nelle sue auto. Gli interni della Concessionaria Aston sono una miscela dell’eleganza di un museo con l’ispirazione di un moderno mega yacht.

Prendiamo ad esempio il sistema di stoccaggio delle auto che sposta oltre 90 auto come un distributore automatico presentando l’auto selezionata tramite un programma per computer. Come un caveau che custodisce opere d’arte preziose, il deposito auto contiene il minimo di ossigeno per ridurre il rischio d’incendio e diminuire i costi assicurativi.