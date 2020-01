“Fallo, ora e con coraggio”. Il post di Francesca Fioretti su Instagram è pieno di significato. Pieno di vita. Ed i followers la incoraggiano.

La bella Francesca Fioretti su Instagram ha postato una serie di immagini dal contenuto assai significativo. Vedova del calciatore Davide Astori, la 34enne originaria di Maddaloni, in provincia di Caserta, appare sorridente in uno scatto artistico in bianco e nero. A marzo cadrà il secondo anniversario della morte di suo marito, che scomparve all’improvviso di notte durante il sonno, all’immediata vigilia di un Udinese Fiorentina di campionato. Ora in tanti tra i suoi ammiratori, pur ricordando sempre con dolcezza e nostalgia il suo Davide, le dicono altro. Di rifarsi una vita, di ricominciare a vivere. Assieme alla sua figlioletta. “Fallo, ora e con coraggio” scrive anche lei, quasi a voler dare loro ascolto. Non c’è spazio per i ricordi brutti, restano la nostalgia, l’amore e l’affetto per Davide.

Francesca Fioretti, i suoi post su Instagram