Non sarà presentata nel quartier generale di Maranello, ma al teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia la Ferrari 2020 di Formula 1 l’11 febbraio

Una volta tanto non sarà il quartier generale di Maranello il luogo prescelto dalla Ferrari per far cadere i veli dalla sua nuova monoposto. La Rossa per il prossimo campionato del mondo di Formula 1 sarà infatti presentata sempre in Emilia Romagna, ma a Reggio Emilia, nello storico teatro municipale Romolo Valli.

La data della cerimonia, l’11 febbraio, era già stata anticipata da settimane: ora si conosce anche l’orario dell’evento, fissato per le 18:30. L’intero svelamento della vettura sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Ferrari.

Ferrari 2020, presentazione all’insegna del tricolore

Una scelta inaspettata, quella del Cavallino rampante, ma che ha una precisa spiegazione. “La squadra italiana, l’unica da sempre presente in Formula 1, ha scelto Reggio Emilia perché il capoluogo emiliano è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione”, si legge nel comunicato stampa ufficiale che annuncia questa decisione.

Dunque c’è un motivo patriottico dietro alla definizione di Reggio Emilia come luogo d’adozione per lanciare ufficialmente la stagione 2020 della Scuderia. Appuntamento dunque all’11 febbraio alle ore 18:30 al teatro municipale Romolo Valli per dare una prima occhiata alla macchina che Sebastian Vettel e Charles Leclerc porteranno in gara nei Gran Premi di tutto il mondo quest’anno. Per vederla girare in pista bisognerà invece attendere la settimana successiva, quando sul circuito di Barcellona prenderanno il via i test collettivi pre-campionato della Formula 1.

