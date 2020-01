Federica Nargi Instagram, la moglie di Alessandro Matri è una meraviglia della natura da contemplare in silenzio ed a occhi e bocca spalancati.

È uno splendore assoluto Federica Nargi. La 29enne su Instagram modella e showgirl dà sfoggio di tutta la propria avvenenza con una serie di recenti scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram ufficiale. La moglie di Alessandro Matri si fa vedere in intimo ed in costume da bagno, al balcone ed anche in altre situazioni. Niente da dire, non ci sono affatto difetti. Ed ai fans fa molto piacere constatare anche come le cose con suo marito vadano sempre alla grande. La coppia è molto affiatata e la situazione non potrebbe essere migliore.

LEGGI ANCHE –> Francesca Fioretti Instagram | Lei rinasce | “Nuova vita” FOTO

Visualizza questo post su Instagram Costume Kayla 🐙 @matinee__official #mycapsulecollection #federicanargi #matinee Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 20 Gen 2020 alle ore 6:47 PST

Visualizza questo post su Instagram Time for change 👋🏻💃🏻💃🏻💃🏻…. Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 19 Gen 2020 alle ore 2:21 PST

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara | provocante sotto la Tour Eiffel | “Sognate pure” FOTO

Federica Nargi Instagram, lei è sempre una meraviglia