Federica Nargi sempre più bella e sensuale, l’ex velina spopola con una foto su Instagram in costume: le sue curve sono da sogno

Anche in questo 2020, una delle donne più belle dello Stivale è senza dubbio Federica Nargi. L’ex velina, moglie del calciatore Alessandro Matri, è da tempo riconosciuta come una delle principali icone di stile e sensualità femminile del nostro paese e ancora una volta non si smentisce. Da qualche settimana, la modella e showgirl è impegnata in una campagna promozionale che sta veicolando tramite il proprio profilo Instagram. Numerosi i photoshoot che la ritraggono in costume, gustosa anticipazione dell’estate che verrà. L’ultimo scatto la vede in posa sul balcone, con un vistoso cappello e a braccia aperte, a prendersi i raggi del sole. Il bikini contorna le sue forme perfette e ci permette di apprezzarle al meglio. Like e commenti entusiasti, ovviamente, da parte dei followers, che stravedono per lei. “Meriti l’oscar”, scrive uno dei fan più accaniti. Ci sentiamo di concordare in pieno.