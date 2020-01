Ezio Greggio lutto: il conduttore televisivo posta un bellissimo e struggente messaggio per una persona andata via in maniera tremenda.

Per Ezio Greggio sono stati giorni molto tristi gli ultimi. Colpa della scomparsa di Pietro Anastasi. Il centravanti, che diede un contributo significativo all’Italia nel vincere gli Europei del 1968 – gli unici sin qui della storia azzurra – è scomparso il 17 gennaio a 71 anni. Il catanese ha militato anche per diverso tempo nella Juventus, squadra del cuore del 65enne uomo televisivo e di spettacolo. E proprio Ezio Greggio ha voluto omaggiare Anastasi a mezzo social. “Pietro no, non te ne puoi andare così. Ci hai fatto l’ultimo dribbling, sei scattato velocissimo come facevi in campo. Non siamo riusciti a marcarti, a tenerti per la maglia. Eri una bella persona. Tifavo per te, per le tue folate che, come vento, ti facevano volare nelle difese avversarie. Salivi in cielo con le gambe e segnavi con acrobazie che ci facevano impazzire”.

LEGGI ANCHE –> Lady Diana morte | Hugh Grant | “So chi l’ha uccisa”

Ezio Greggio lutto: “Addio grande Pietro Anastasi”

Greggio era anche amico di Anastasi. “E poi ho avuto il piacere di conoscerti, di giocare con te 100 e più partite. Ci allenavamo insieme vicino a casa tua, tante partite insieme di solidarietà in giro per l’Italia. Mi sembrava di sognare. Giocavo con Pietro Anastasi, Claudio Sala, Sandro Salvadore, Josè Altafini, Romeo Benetti, Ricky Albertosi, Louis Suarez e Bellugi, Bedin. Una volta insieme anche con Omar Sivori”. Il pensiero prosegue, con anche un saluto alla moglie ed ai figli del 71enne ex calciatore. Che è morto per colpa della Sla, come confermato dalla famiglia. “Ha scelto lui di spegnersi”. Tre anni fa aveva anche subito un delicato intervento chirurgico per via di un cancro.

LEGGI ANCHE –> Francesca Fioretti Instagram | Lei rinasce | “Nuova vita” FOTO