Elisa Isoardi a ‘La Prova del Cuoco’ rimane senza parole, la frecciata improvvisa di Claudio Lippi coglie tutti di sorpresa

Continua la conduzione di successo per Elisa Isoardi a ‘La Prova del Cuoco’. Ormai, è a pienamente a suo agio nel suo ruolo e la coppia con Claudio Lippi va a gonfie vele. Il collega si sta rivelando per lei spalla ideale, anche se nel corso della puntata di oggi il co-conduttore si è lasciato andare ad una frase improvvisa che ha colto tutti di sorpresa, compresa Elisa che non si attendeva una frase del genere. Riprendendo le parole, molto discusse, di Amadeus, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020, Lippi ha usato come sponda le parole della figlia, presente oggi come ospite in studio, alla stessa Elisa: “Sei sempre avanti”. Subito a seguire, ha infatti affermato: “A differenza di Amadeus, le donne le faccio stare sempre avanti”. Il pubblico ha reagito con applausi scroscianti, mentre la Isoardi è rimasta senza parole, preferendo non commentare. Lo stesso Lippi ha poi aggiunto: “Non intendo far polemica, eh”.