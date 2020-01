Diletta Leotta si da’ da fare in palestra, la bella siciliana si tiene in forma e fa girare la testa ai suoi followers su Instagram

Non si ferma mai Diletta Leotta. Il popolare volto di DAZN è sempre in movimento e nonostante i suoi molteplici impegni trova sempre il tempo per tenersi in forma. Una prima parte del 2020 che del resto la vede protagonista su più fronti. Tra pochi giorni, la vedremo calcare il palcoscenico del teatro Ariston, per condurre il Festival di Sanremo 2020. Un appuntamento cui la bella siciliana vuole senz’altro presentarsi al top e per questo non manca la consueta seduta in palestra, documentata da una story sul proprio profilo Instagram. Diletta non si risparmia e mostra ai propri followers i ripetuti esercizi con piegamenti e pesi. Forma fisica, manco a dirlo, perfetta per la conduttrice sportiva più amata dagli italiani, che mette in mostra, al solito, curve perfette. Ecco qual è il suo segreto…

