Cristina D’Avena spopola su Instagram, la popolare cantante sempre più bella e prorompente: i followers stravedono per le sue curve

Cristina D’Avena sempre sulla cresta dell’onda. L’apprezzata cantante è un idolo per i bambini di oggi e di ieri, le sigle da lei cantate dei cartoni animati più seguiti nell’infanzia di tutti fanno sì che il suo successo non tramonti mai. Dettaglio che non guasta, nonostante la sua carta d’identità reciti ormai la cifra di 55 anni, è una donna comunque bellissima e ancora molto giovanile. I suoi fan la apprezzano per la sua semplicità, ma anche per delle forme particolarmente generose che fanno davvero girare la testa. In uno degli ultimi scatti, indossa un top con una trasparenza maliziosa ad altezza della scollatura, rendendo perfettamente visibili le sue curve. Che non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelle di donne più giovani e che fanno chiedere anche piuttosto esplicitamente a qualcuno dei followers più esagitati di mostrare anche qualcosa in più.

