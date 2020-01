L’esterno del Chelsea Victor Moses è atterrato a Milano per effettuare le visite mediche con l’Inter che chiude il secondo colpo nella finestra invernale di calciomercato.

L’Inter è vicinissima alla chiusura della trattativa per l’esterno del Chelsea, attualmente in prestito al Fenerbahce, Victor Moses. Il giocatore nigeriano è arrivato ieri sera a Milano ed in mattinata si è presentato al Coni per effettuare le visite mediche. Una volta terminate le visite, Moses metterà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, Moses arriverà all’Inter in prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni di euro.

Si infiamma la sessione di calciomercato invernale con il secondo colpo in casa Inter, dopo quello di Ashley Young. Il club nerazzurro, sicuramente tra i più attivi in questa finestra di mercato, sono ad un passo dalla chiusura della trattativa per Victor Moses, l’esterno nigeriano di proprietà del Chelsea, ma attualmente in prestito al Fenerbahce. Dopo i vari contatti dei giorni scorsi, l’operazione ha subito un’accelerata nelle scorse ore ed il giocatore, classe 1990, è atterrato a Milano nella serata di ieri. Stamane, intorno alle 8, come riporta La Gazzetta dello Sport, Moses si è presentato al Coni del capoluogo lombardo per effettuare le visite mediche. Terminate le visite, il nigeriano firmerà il contratto mettendo nero su bianco l’operazione che andrà a rinforzare la rosa di Antonio Conte, che aveva allenato Moses ai tempi del Chelsea. Con l’arrivo di Moses sembra ormai essere sfumato definitivamente lo scambio Spinazzola-Politano con la Roma, saltato dopo che i due giocatori avevano fatto le visite. L’operazione con il Chelsea prevede, riporta La Gazzetta dello Sport, un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Intanto proseguono le trattative della dirigenza nerazzurra per il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen, il cui agente, secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, sarebbe a Londra per definire i dettagli della trattativa con il club inglese.

