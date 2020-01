Audi Q5 si rinnova in vista del 2020 con nuovi propulsori e tecnologie che serviranno a riconfermarlo come punta di diamante nel segmento SUV della casa dei quattro anelli.

Per il fuoristrada Audi Q5 previsti nuovi motori quattro cilindri 2.0 TDI declinati in tre livelli di potenza, 136 CV e 320 Nm di coppia, 163 CV e 380 Nm oppure 204 CV e 400 Nm, tutti con tecnologia mild-hybrid a 12 Volt e potenze da 136 a 204 CV. A dotazioni più ricche si affianca il rinnovo del listino che consente alla versione plug-in hybrid 2.0 (50) TFSI e quattro S tronic 299 CV di accedere all’ecobonus con qualsiasi allestimento in gamma.

Nuovo anche il peso a secco più contenuto, grazia al basamento in alluminio, e gli attriti ridotti, attraverso uno specifico trattamento dedicato alle fasce dei pistoni, all’albero motore e alla testata. Il sistema mild-hybrid (MHEV) di Audi apporta ulteriori benefici in termini di comfort ed efficienza, di ottimizzazione della funzione start&stop, nell’utilizzo dell’energia cinetica in fase di recupero e impiegarla per ricaricare la batteria dello starter, immagazzinandola in un accumulatore agli ioni di litio dedicato.

La più dotata Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic 204 CV MHEV 12V può vantare uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 222 km/h, con consumi ed emissioni, rispettivamente, dei 6,4 – 7,2 litri ogni cento chilometri e dei 168 – 189 grammi/km di CO2 nel ciclo WLTP*, 137 – 144 g/km di CO2 secondo il protocollo NEDC correlato.

Audi Q5: allestimenti e sconti

La nuova Audi Q5 2020 si contraddistingue anche per l’inserimento in listino di due allestimenti, Sport e Design. Tra le dotazioni di serie il climatizzatore automatico a tre zone, il sistema di ausilio al parcheggio plus, il supporto lombare a quattro vie a regolazione elettrica per le sedute anteriori e il cruise control. Per quanto concerne le versioni Business, Business Sport, Business Design ed S line plus si registra una riduzione nel prezzo di listino di 1.000 euro per le motorizzazioni TFSI, TDI e plug-in hybrid.

Sconti indiretti previsti anche per Audi Q5 2.0 (50) TFSI e quattro S tronic 299 CV che rientra nella soglia di prezzo per accedere all’ecobonus (sino a 2.500 euro) non solo nelle varianti d’accesso, Business e Business Design, ma anche nella versione top di gamma S. I prezzi previsti per Q5 2020 partono da 45.200 euro per la versione “minima” da 136 CV. Il listino della versione plug-in parte invece da 57.500 euro (50 TFSI e quattro S tronic 299 CV).

