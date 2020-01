Alessia Macari non perde occasione per mostrare ai suoi fans su Instagram delle curve da sballo, gli scatti sono sensazionali

In questa edizione del Grande Fratello Vip, non è protagonista ma semplice spettatrice da casa, come tutti noi. La partecipazione dello scorso anno da parte di Alessia Macari non aveva lasciato indifferenti. La bella ciociara aveva lasciato un ottimo ricordo nei telespettatori per la sua genuinità e spontaneità. Oltre che, ovviamente, per la sua bellezza e per le sue forme esplosive, note da tempo agli appassionati.

In seguito alla partecipazione al reality, lo scorso anno, Alessia aveva vissuto un periodo di forte stress. La sua salute ne aveva un po’ risentito, ma adesso il peggio sembra passato. La compagna del calciatore Oliver Kragl, visto in Serie A con la maglia proprio del Frosinone, è tornata adesso in splendida forma e ce lo dimostra con i suoi scatti su Instagram. Le ultime foto la ritraggono in un maglioncino bianco che nelle intenzioni sarebbe abbastanza sobrio, se non fosse che contenere le forme strepitose di Alessia è impresa impossibile. Anche lei ci mette del proprio, con pose sensuali e ammiccando maliziosamente all’obiettivo.