Alena Seredova lascia tutti di stucco: su Instagram l’attrice e modella mostra un look inedito spiazzando i suoi followers

Ad Alena Seredova, lo sappiamo, spesso piace sorprendere. La showgirl e modella ceca, ormai italiana di adozione, tra le più amate dal pubblico, cambia piuttosto spesso look. Di recente, l’abbiamo vista con un nuovo taglio: frangetta e capelli ricci, che ha riscosso un certo successo tra i suoi fans. Questa volta, Alena ci spiazza ancora di più, proponendo una foto con un look probabilmente inedito, risalente a 27 anni fa. Una foto dal passato postata su Instagram, in cui la vediamo con un improbabile caschetto. Scatto in bianco e nero molto suggestivo, che ci mostra una Alena giovanissima, ma i capelli così corti, a nostro avviso, non le rendono particolarmente giustizia, nonostante anche da ragazza si notasse già la sua bellezza assolutamente senza pari.