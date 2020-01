Suor Cristina, qualche anno fa, vinse a sorpresa lo show The Voice of Italy: la religiosa oggi ha cambiato vita, fuori dalle luci della ribalta

Qualche anno fa, a The Voice of Italy, stupì tutta l’Italia. Suor Cristina emozionò tutti con le sue doti canore, a cominciare da J-Ax, uno dei giudici. Alla fine, per lei, giunse una impronosticabile vittoria nel popolare talent show. Da lì, una carriera durata qualche anno nel mondo della musica, con l’incisione di qualche disco, ma ora Suor Cristina è ritornata alle origini. Dopo una apparizione a Ballando con le Stelle, oggi la religiosa ha deciso di riprendere i voti perpetui. L’8 dicembre ha rinnovato i voti di castità, povertà e obbedienza nella chiesa di Sant’Ambrogio, a Milano. Per lei, la fede è sempre stata la principale scelta di vita, una scelta ribadita con nuova consapevolezza, come dichiarato di recente in un’intervista ad una emittente locale. Oggi, è all’interno del Convento delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.