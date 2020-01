Samantha De Grenet ha parlato con Caterina Balivo dei suoi timori riguardo la malattia che l’ha colpita.

Nella puntata di oggi, 20 gennaio 2020, di Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato Samantha De Grenet. La conduttrice ha chiesto alla showgirl se sia stata male e, alla sua risposta affermativa, se ora sia tutto finito. Con la voce rotta la De Grenet ha commentato che certe cose non finiscono mai perché che c’è sempre qualcosa da fare ma che sta bene. La donna ha spiegato alla Balivo che da tempo voleva parlare della sua malattia, a causa della quale ha subito un’operazione, ma temeva che “quattro stupidi potessero dire che sfrutta le sue cose per un po’ di pubblicità”.

Samantha De Grenet: “Ho avuto paura di parlare della mia malattia”

Quando la Balivo stupita le ha chiesto perché farsi frenare la De Grenet ha raccontato che alcuni l’hanno fatto con altre persone e addirittura con alcune che non ce l’hanno fatta.

La showgirl ha raccontato che il suo problema dura da un anno e mezzo e che solo lei e le persone a lei vicine ne erano a conoscenza. Ha raccontato poi aver pubblicato foto non di quel periodo per distogliere l’attenzione dal suo problema e che solo i più attenti potevano cogliere da qualche frase che qualcosa non andava.

L’ospite di oggi di Vieni da Me ha concluso dicendo che quando le andrà di parlare del suo problema lo farà non per lamentarsi ma per fare forza a chi sta vivendo una situazione simile alla sua. Il messaggio che manda La De Grenet ad alcune persone è di non intromettersi in storie di cui non sono a conoscenza e che non tutte queste storie finiscono purtroppo bene.

