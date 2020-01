Due mesi fa, la Nissan ha festeggiato il 50° anniversario della vettura sportiva Z e quale momento migliore di adesso per parlare del successore della 370Z.

I nostri colleghi di Autoblog.com hanno ottenuto informazioni sulla nuova coupé da fonti vicine alla Nissan, ed è quasi sicuro dire che la nuova Z è già in fase avanzata i progettazione, prima ancora di aver visto i prototipi di prova veri e propri.

Secondo la testata online, la nuova Z sportiva avrà un design ispirato alla 240Z originale, almeno nella parte anteriore, mentre la forma e le dimensioni complessive rimarranno relativamente invariate rispetto alla 370Z attuale. “Torneranno alle radici della vettura“, ha dichiarato una fonte ad Autoblog.com, dopo aver visto la nuova vettura a due porte alle fiere dei concessionari.

All’interno, aspettatevi di vedere un mix di spunti di design condiviso con alcuni degli ultimi modelli Nissan, tra cui la nuova Altima e la Sentra. Il cambiamento più importante sarà l’aggiunta di un adeguato sistema di infotainment, che è qualcosa che l’attuale 370Z non offre.

Per quanto riguarda i propulsori, avremo una versione del motore V6 biturbo da 3,0 litri della Nissan del duo Infiniti Q50/Q60 400 Red Sport. Inizialmente, sarà accoppiato esclusivamente a un automatico a nove marce, ma un’opzione stick shift sarà annunciata più tardi durante il ciclo di vita del modello. Il rapporto prosegue affermando che sarà possibile avere anche una versione Nismo più spinta, con una potenza vicina ai 500 cavalli.

Nonostante siamo indubbiamente felici di sentire che Nissan sta già lavorando ad un successore della 370Z. è troppo presto per ipotizzare una data per il debutto a questo punto. Autoblog.com riferisce che probabilmente ci vorrà un anno e mezzo o due anni prima di vedere il nuovo veicolo a due porte, ma Nissan non ha confermato questa informazione. Tuttavia, è molto probabile che arrivi prima o poi perché “fa parte di ciò che rende Nissan, Nissan“, come afferma Stephanie Brinley, analista automobilistico della IHS Markit.