MotoGP | Grande novità per tutti gli utenti che guardano la MotoGP in chiaro su TV8. Da questa stagione, infatti, non ci sarà più Studio MotoGP.

Non tutti possono o vogliono abbonarsi alle pay TV, quindi in questi anni gli amanti della MotoGP orfani del Motomondiale in chiaro su Mediaset si sono dovuti affidare a TV8, che in questi anni ha messo in piedi una buona offerta per mostrare ogni stagione alcune gare in diretta e altre in esclusiva.

In questi anni a farci compagnia tra una gara e l’altra ci aveva pensato su TV8 lo Studio di MotoGP condotto magistralmente dal collega Davide Camicioli, con ospiti fissi Agostini, Reggiani e Canzano. Purtroppo però i vertice del network hanno deciso di eliminare da questa stagione al trasmissione.

Lo spazio in TV della MotoGP sarà invariato

Naturalmente è probabile che tutti e 4 faranno ancora parte della famiglia di Sky in altri spazi dedicati alla MotoGP. Tutto ciò non penalizzerà il Motomondiale in chiaro che avrà lo stesso spazio avuto negli ultimi anni.

Anzi, in un certo qual modo gli utenti in chiaro ci guadagneranno qualcosina visto che al posto dello studio verranno trasmessi con molta probabilità gli stessi contenuti visibili a pagamento su Sky. La scelta non è certo una punizione. Già in passato con Europa League e F1 si era deciso di fare la medesima scelta. L’impressione è che Sky voglia cercare di concentrare le proprie energie su un unico prodotto così da confezionarlo al meglio piuttosto che sdoppiarsi tra TV in chiaro e Pay TV.

Antonio Russo