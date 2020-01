Mila Suarez, topless esplosivo: i social in tilt per lo scatto – FOTO

Mila Suarez è una delle showgirl più amate dell’ultimo periodo. L’abbiamo conosciuta grazie al Grande Fratello e alla sua storia d’amore con Alex Belli: anche se è finita da tempo, ha più volte dimostrato di non averlo mai dimenticato. Dopo la sua partecipazione è stata più volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso, dove le vogliono tutti molto bene. Anche sui social però vanta di un seguito di 200mila followers che la seguono ogni giorno.

La Pupa e il Secchione, Martina Fusco bollente: lato B da censura –> LEGGI QUI

La modella originaria del Marocco condivide scatti di ogni tipo: momenti di vita quotidiana, di impegni e anche scatti bollenti come l’ultimo che ha pubblicato. Questa volta Mila si è davvero pubblicata: nella foto l’ex concorrente del Grande Fratello è stata immortalata di profilo mentre con una mano tiene sollevati i suoi lunghi capelli che le incorniciamo il volto: “A volte c’è gente così infelice che non accetta la felicità degli altri” ha scritto come didascalia. La foto ha avuto tantissimi likes e commenti e apprezzamenti da parte dei suoi followers.