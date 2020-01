Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 20 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’alta pressione di provenienza afro-mediterranea segnerà il passo nei prossimi giorni, favorendo tempo stabile e temperature più miti sull’Italia. Nelle prossime ore ancora qualche sporadico rovescio sulla Calabria jonica e Sicilia orientale. Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, nubi in transito al Centro-Sud, specie sul versante adriatico, ma senza fenomeni. Temperature minime in ribasso al Nord e comprese tra 1 e 3°, stabili altrove e comprese fra 7 e 12° al Centro, Sud e sulle Isole maggiori.

Martedì 21 gennaio previsti addensamenti irregolari sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche, ma senza piogge. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni peninsulari, deboli rovesci sul versante orientale della Sardegna. Temperature massime in lieve rialzo, comprese fra 8 e 10° al Nord, fra 11 e 16° al Centro-Sud, di poco superiori in Sicilia dove si sfioreranno i 19°.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. A Genova, invece, code a tratti in A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – entrambe le direzioni) in entrata a Genova est per veicolo in avaria.

Tra Bologna e Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) tratto chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 fino alle 20:00 del 20/01/2020 per lavori in corso. Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.

Tra Firenze e Arezzo sulla A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto alle 12:40 tra quattro camion all’altezza del km 340. Uno dei camion coinvolti aveva disperso il carico, ora rimosso, su entrambe le carreggiate. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda, mentre in direzione opposta verso Roma c’è una coda di 3 km per il ripristino della carreggiata. Inoltre si registra una coda di 3 km all’uscita obbligatoria di Arezzo a partire da Monte San Savino.

A Roma traffico bloccato in Complanare Tratto Urbano A24 (Km 1 – direzione: G.r.a.) tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA per incidente. Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.