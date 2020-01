Melissa Satta su Instagram ancora una volta fa girare la testa: la stupenda ex velina si mette in mostra in sauna, curve sensazionali

Anche nel 2020, Melissa Satta appare bellissima e in gran forma. L’anno appena trascorso è stato molto intenso ed importante per lei, con la riappacificazione con Kevin Prince Boateng. La famiglia, anche per il bene del piccolo Maddox, si è riunita, e non a caso vediamo una Melissa da un po’ molto più rilassata e sorridente. L’ex velina si è concessa qualche momento di relax in una spa a Pré Saint Didier, località termale in Valle d’Aosta. Non poteva mancare una bella sauna rigenerante, in cui Melissa, su Instagram, appare in un bikini molto seducente e in una posa assolutamente provocante. Le sue curve fanno sempre girare la testa, i fan, ovviamente, approvano, eccome.