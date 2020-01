MotoGP | Marc Marquez sta già preparando la prossima stagione. Il talento di Cervera, infatti, sta cercando di recuperare dall’intervento subito alla spalla.

Marc Marquez è pronto a vivere un’altra intensa stagione di MotoGP. Il rider spagnolo vuole provare a cogliere il suo 9° Mondiale in MotoGP che lo porterebbe alla pari di Valentino Rossi per titoli vinti. Una bella soddisfazione per l’iberico se pensiamo che questo traguardo potrebbe essere tagliato ad appena 27 anni.

La strada verso il 9° sigillo però non è per niente semplice. Marquez, infatti, ha patito un problema alla spalla verso fine campionato e quindi si è deciso di intervenire chirurgicamente. Purtroppo però, come affermato dallo stesso pilota di Cervera, il recupero sinora non è stato dei più semplici.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marquez si allena incessantemente

Marquez già nella passata stagione si era sottoposto ad un intervento simile, solo che in quell’occasione il recupero era stato molto più rapido, come ha affermato lo stesso spagnolo in una recente intervista. Nonostante ciò l’iberico si sta sottoponendo ad estenuanti sedute di allenamento per provare ad essere già al top per i test di Sepang.

Encuentra las diferencias entre el hombro izquierdo y derecho🤔

Find the differences between right and left shoulder💪🏼 pic.twitter.com/BFx1m6aLFg — Marc Márquez (@marcmarquez93) January 20, 2020

Sul proprio profilo Twitter il pilota spagnolo ha postato una clip mentre si sta allenando mettendo alla prova proprio le spalle. Lo spagnolo ha accompagnato il video da una didascalia: “Trova le differenze tra la spalla destra e quella sinistra”. L’impressione, a noi profani del mestiere, è che Marc sia già in formissima per la prossima stagione di MotoGP che è alle porte.

Antonio Russo