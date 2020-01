Mangiare uova a colazione fa bene o fa male? Arriva la risposta che cancella tutti i dubbi e cambierà le vostre abitudini alimentari del mattino.

Mangiare uova a colazione fa bene o fa male? Se negli Stati Uniti, le uova rappresentano un alimento essenziale della colazione, in Italia, al mattino, la maggior parte della gente è solita fare colazione con latte, caffè, biscotti e così via. Al mattino, tuttavia, è importante anche assumere una buonda dose di proteine. Le uova, dunque, sono l’alimento giusto? Andiamo a scoprire tutto.

Mangiare uova a colazione, ecco perchè fanno bene: i metodi giusti per cuocerle

Le uova rappresentano uno degli alimenti più completi in quanto contengono proteine, ma anche ferro, fosforo, potassio e calcio, acido folico e riboflavina e soprattutto una vera e propria collezione di vitamine: A, B1, B6, B12, D, PP. Le uova, dunque, rappresentano l’alimento perfetto per iniziare la giornata con la dose giusta di energia.

Come mangiare, dunque, le uova? Possono essere cotte in diversi modi:

alla coque: basta immergere l’uovo nell’acqua bollente per 3 o 4 minuti. In questo modo, l’albume sarà cotto mentre il tuorlo resterà crudo

sode: mettete le uova in pentoline eimmergetele nell’acqua fredda. Ponete sul fuoco e portate a bollore. Spegnete ia fiamma 10 minuti dopo il bollore

al tegamino: è sufficiente scaldare un padella antiaderente o con un filo d’olio e rompere l’uovo all’interno

strapazzate: rompete le uova e sbattetele con una forchetta. Cuocete e mescolate per tutto il tempo.

Oltre ad essere buone e gustose, le uova sono anche un alimento che si cuore in fretta e sono quindi perfette anche per chi non ha troppo tempo da dedicare alla cucina di prima mattina.