Malena Pugliese, per festeggiare il proprio compleanno, regala ai fans una foto mozzafiato: senza reggiseno, in bagno, con i tacchi a spillo e…

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Malena Pugliese fa impazzire i fans. Per festeggiare il proprio compleanno, invece di ricevere un regalo, ha deciso di farne uno davvero bollente ai fans pubblicando una foto che ha fatto impazzire Instagram.

Malena Pugliese, regalo ai fans per il proprio compleanno: senza reggiseno, con jeans e tacchi a spillo in bagno

Molto sensuale, Malena Pugliese ha pubblicato una foto in cui appare di spalle. La posa mette in evidenza il fisico in perfetta forma e allenato, reso ancora più bello dall’outfit che l’attrice ha scelto d’indossare per un’occasione così speciale. Nello scatto, infatti, Malena che ha recentemente svelato il segreto per essere felici, indossa un paio di jeans non troppo aderenti che esaltano il lato B e tacchi a spillo. Sopra, invece, non indossa nulla. Senza maglietta e senza reggiseno, Malena infiamma i sogni dei suoi fans.

A rendere ancora più suggestiva la foto è la location. La foto, infatti, è stata scattata in bagno. La foto ha raccolto più di 61mila like e, soprattutto, migliaia di commenti. “Sei stupenda”, “meraviglia”, “bellissima”, “una donna meravigliosa”, “sei speciale”, “sensazionale”, scrivono i fans che le augurano anche buon compleanno.

La Pugliese, poi, ha pubblicato una serie di storie ripostando tutti gli auguri ricevuti. E’ stato un compleanno davvero speciale per l’attrice che è stata sommersa dall’affetto di amici e fan. I 572mila followers, dunque, hanno reso ancora più bello il giorno del compleanno della loro beniamina che ha così deciso di rignraziarli in modo unico.