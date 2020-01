Luigi Favoloso è scappato? In diretta: “Ha paura di Fabrizio Corona”

Durante la puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda ieri sera, si è parlato di nuovo del caso di Luigi Favoloso con sua madre come ospite in studio. Tutti erano schierati contro di lei: nessuno crede a questa scomparsa e sono in molti, in primis Nina Moric, a pensare che sia soltanto un tentativo di visibilità. Sappiamo che Luigi è all’estero, ha dato sue notizie a Barbara D’Urso, ma per quale motivo si trova lì? E perché tutto questo clamore attorno alla sua scomparsa, quando potrebbe essere partito per un periodo soltanto per stare un po’ da solo?

Colpo di scena in diretta: “Nina Moric lo ha tradito”

Durante la puntata di ieri, la madre di Luigi ha portato una email che il ragazzo ha scritto a sua madre dove ha raccontato tutto. Secondo la ricostruzione, dunque, Luigi pensava che Nina lo avesse tradito con un altro. Con un suo collega, per giunta, a cui aveva lavorato per mesi. Nina si era difesa negando tutto e, a detta della showgirl, a quel punto Luigi avrebbe alzato le mani sia su di lei che con suo figlio. Il motivo per cui è scappato? Secondo Nina ha paura di affrontare la giustizia. In molti, però, ipotizzano anche che la sua paura riguardi Fabrizio Corona, che sicuramente non avrà gradito sapere quello che è accaduto a suo figlio. “Non deve avere paura di Fabrizio, lui non può fargli niente” ha dichiarato Nina. “Deve avere paura della giustizia”.