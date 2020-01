Gli inquirenti, dopo gli accertamenti ed il test del Dna, hanno confermato che il cadavere rinvenuto nel Lago d’Iseo appartiene alla giornalista Rosanna Sapori.

Dramma nel bresciano, dove nella giornata di sabato 18 gennaio è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato nelle acque del Lago d’Iseo dove era stato notato da alcuni pescatori. Dopo gli accertamenti di rito, gli inquirenti hanno confermato l’identità del cadavere che apparterrebbe a Rosanna Sapori, la giornalista scomparsa da Azzano San Paolo, comune in provincia di Bergamo, dallo scorso 20 dicembre.

Brescia, arriva la conferma degli inquirenti: appartiene alla giornalista Rosanna Sapori il cadavere ritrovato nel Lago d’Iseo

È arrivata la conferma degli inquirenti: il cadavere della donna ritrovata senza vita nelle acque del Lago d‘Iseo nella zona di Montisola (Brescia), appartiene a Rosanna Sapori, la giornalista di cui si erano perse le tracce lo scorso 20 dicembre. Nei giorni scorsi della donna, residente ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, era stata ritrovata l’auto sulla sponda bresciana del lago. Dopo il ritrovamento del corpo, notato da alcuni pescatori a circa 10 metri dalla riva, la Procura della Repubblica di Brescia aveva disposto ed autorizzato l’analisi del Dna per cercare di identificare il cadavere, ritrovato in avanzato stato di decomposizione e reso irriconoscibile per il lungo lasso di tempo durante il quale è rimasto in acqua. Il test ha dato esito positivo confermando i timori della famiglia della giornalista. Per gli inquirenti che si stanno occupando del caso, l’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella del suicidio. La Sapori, riporta Fanpage, che aveva lavorato per diversi anni a Radio Padania Libera e da tempo gestiva insieme al compagno una tabaccheria a Zanica (Bergamo), aveva già provato in passato a togliersi la vita. A chiarire le cause del decesso e le dinamiche dell’accaduto sarà l’autopsia sul corpo che è già stata disposta dall’autorità giudiziaria e verrà svolta nei prossimi giorni.

Leggi anche —> Tragedia nel pomeriggio: ritrovato il cadavere di un giornalista