La Pupa e il Secchione, Martina Fusco bollente: lato B da censura

Da qualche settimana sta andando in onda La Pupa e il Secchione, un programma dove vengono messi insieme delle belle ragazze insieme ai dei “cervelloni”, devono studiare e affrontare sfide per arrivare alla finale e vincere il premio prestabilito. Tra le “Pupe” più amate del pubblico c’è sicuramente Martin Fusco, che, nonostante la sua giovane età, è una delle più amate dal pubblico. L’abbiamo conosciuta qualche mese fa a Ciao Darwin e ora la stiamo vedendo in questa nuova esperienza.

Martina ha letteralmente infiammato i social con una foto dove addosso ha un semplice costume rosso che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Troppo piccolo per le sue forme esplosive. La foto, infatti, in pochissimo tempo ha raggiunto i 60mila likes. Da come si può chiaramente vedere, il suo lato B è il protagonista di questo scatto. Lei stessa lo ammette e non lo nasconde: “Meglio essere basse e avere un c**o alto, che essere alte e avere un c**o basso”. La foto ha ricevuto tantissimi likes, apprezzamenti e commenti verso l’assoluta protagonista del programma.