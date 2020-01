La fuoriuscita di Harry e Meghan dalla Royal Family era una cosa “che non si poteva evitare”. È il figlio di Carlo e Diana a rivelare tutto quanto.

Di Harry e Meghan si sta facendo un gran parlare negli ultimi giorni. E non potrebbe essere altrimenti, vista la loro clamorosa fuoriuscita dalla Famiglia Reale. Il secondogenito di Carlo e Diana e l’attrice statunitense hanno dichiarato attraverso un comunicato ufficiale che non faranno più parte della vita di corte. Con tutte le conseguenze del caso. La coppia ha compiuto un passo indietro rispetto alla Royal Family e si appresta ad iniziare una nuova vita, più lontana da Buckingham Palace. “Non vi parlo come un principe o come un duca, ma come Harry. La nostra speranza era di continuare a servire la regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari senza fondi pubblici.

Harry e Meghan, troppo stress alla base della loro fuga

Purtroppo, questo non è stato possibile”, ha detto Harry, spiegando di aver trovato, con Meghan, “l’amore e la felicità cercati per tutta la vita”. Valori che contano di più per il principe – che comunque continuerà a conservare questo titolo – anche più dei ranghi di nobiltà. L’indipendenza economica ma probabilmente più la tranquillità e la volontà di voler stare alla larga dalle tensioni, dal gossip e dalla stampa pressante devono avere spinto Harry e Meghan a ‘scappare’. Nonostante il gran polverone sollevato dalla cosa.