La ‘grande fuga’ di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale annunciata pochi giorni fa ha fatto proseliti. Il secondogenito del principe Carlo e della compianta Lady Diana e l’attrice statunitense hanno fatto sapere di volere rinunciare alle loro cariche nobiliari ed a tutti i benefici ad esse connesse. Saranno dei cittadini normali, con la tanto desiderata indipendenza economica e probabilmente non solo. Voci di corridoio riferiscono che la vita per entrambi era diventata particolarmente difficile a corte. Questo a causa di alcuni presunti contrasti. Così Harry e Meghan hanno scelto di staccarsi dalla Royal Family e di recidere i fili con un determinato tipo di realtà. Probabilmente ne avevano parlato già prima della nascita del loro figlioletto Archie, avvenuta la scorsa primavera. Difatti avevano fatto sapere di avere rinunciato a qualsiasi carica di alto lignaggio che sarebbe toccata anche al loro piccolo. Questo lascia pensare in maniera forte che la fuga da Buckingham Palace fosse vecchia addirittura di qualche anno.

Harry e Meghan, la ‘lista dei beni’ da restituire alla regina Elisabetta

Fatto sta che ora la coppia deve rinunciare a parecchi benefici, anche materiali. I due non godranno più dello status di 'Altezze Reali'. Inoltre dovranno dire addio anche ai fondi pubblici destinati annualmente ai Windsor. Poi dovranno pure restituire il corrispettivo di circa 2,8 milioni di euro. Che rappresenta quanto speso per la ristrutturazione della loro residenza di Frogmore Cottage. Comunque qualcosa di 'nobile' rimarrà a Harry e Meghan. Entrambi saranno Duca e Duchessa di Sussex, almeno nominalmente. E Harry conserverà il titolo di principe che gli spetta per nascita. La nuova vita dei due comincerà già a partire da questa primavera.

