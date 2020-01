Rita Rusic, concorrente del GF Vip 2020, dopo aver incontrato l’ex marito Vittorio Cecchi Gori in casa, gli lancia una frecciatina al vetriolo, video.

Nella scorsa puntata del Gf Vip 2020, Rita Rusic ha ricevuto la sorpresa dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori. L’incontro, però, non l’ha soddisfatta che afferma a mente fredda. “Una fregatura” – esordisce Rita Rusic che poi aggiunge – “L’avevo visto il giorno prima di entrare qua. Non ha saputo dirmi niente di niente! Che sei venuto a fare, se non mi hai dato una notizia!” – ha concluso.