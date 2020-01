Siamo arrivati ad un periodo storico in cui le auto elettriche equivalgono, se non superano, le auto a combustione in praticamente qualsiasi aspetto della guida.

La Tesla è una di quelle vetture elettriche che hanno battuto le auto sportive e persino le supercar nelle gare in rettilineo. Abbiamo visto la Model 3 affrontare i competitori a combustione più forti, e molti di loro hanno visto la berlina a quattro porte vincere alla fine del percorso.

Questa settimana, l’ultima contendente è la Porsche 911, nello specifico, una Carrera S. I risultati ottenuti da ‘CarWow‘ sono a dir poco imprevedibili.

Ma prima di guardare il video in calce a questa pagina, rovistiamo un po’ tra i numeri per vedere come la berlina interamente elettrica possa gareggiare con una Porsche.

La prima è la Tesla Model 3 Performance. Monta due motori elettrici su ogni asse con una potenza combinata di 490 cavalli e 660 Newton-metri di coppia. Senza cambio e con 1.847 chilogrammi di peso, la Model 3 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi.

La Posche 911 Carrera monta invece un twin-turbo flat-six da 3,0L che eroga fino a 450 CV e 530 Nm di coppia, inviati alle ruote posteriori tramite una doppia frizione automatica a 8 marce. Il suo peso è però molto più leggero, con i suoi 1.590 kg, che gli permettono di raggiungere i 100 km/h in 3,5 secondi.

Chi ha vinto questa gara allora? Scoprilo nel video: