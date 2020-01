Felipe Massa con i nervi a fior di pelle al termine dell’ePrix di Formula E a Santiago del Cile. Il brasiliano non ha gradito il comportamento del team e del vicino di box.

Il brasiliano non ha utilizzato mezzi termini e non appena sceso dall’abitacolo della sua Venturi, al termine del round cileno che lo ha visto chiudere al 9° posto, ad oltre 20″ dal vincitore Max Gunther, ai media che lo intervistavano ha mostrato tutto il proprio disappunto per l’infilata aggressiva e rischiosa subita da parte del suo compagno di squadra Edoardo Mortara, in quel frangente più veloce per l’utilizzo dell’Attack Mode,.

“Ho avuto tante sorprese in questa corsa, tra cui proprio la manovra di Edo. Forse è stata una delle gare peggiori che abbia mai disputato“, ha rimbrottato a Motorsport.com. “Sicuramente dobbiamo lavorare in modo più efficiente come equipe, ma sono sicuro che ce la faremo. Non è positivo se finiamo per perdere dei punti“.

