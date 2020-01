Emily Ratajkowski, la super modella statunitense, provoca e stupisce i fan con le sue forme su Instagram: il lato B lascia senza parole

Gli scatti di Emiliy Ratajkowski sono tra i più bollenti che possa capitare di vedere su Instagram. La modella statunitense, classe 1991, è ormai un’icona di culto della moda e della bellezza femminile. E’ perfettamente consapevole della sua sensualità e delle sue forme e ci gioca spesso, a beneficio dei tanti affezionati followers. Negli anni, il pubblico maschile ha maturato una vera e propria ossessione per il suo decolletè. Ma anche le altre curve di Emily non scherzano, anzi. In una delle ultime foto sul suo profilo Instagram, la vediamo proporre il suo lato B, di tutto rispetto, in una suggestiva foto in bianco e nero. Il dettaglio che risalta, in particolare, è il tatuaggio, già mostrato a favore di obiettivo in estate, con il suo nickname di Ig, ’emrata’, appena sopra i glutei. Un dettaglio provocante e che stuzzica non poco la fantasia.