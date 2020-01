La vendita all’asta senza incanto è la tipologia più diffusa: il soggetto interessato deve presentare un’offerta in busta chiusa, che non sarà ritenuta valida qualora sia di oltre 1/4 inferiore al prezzo base (se il prezzo di partenza è di 100mila euro non saranno accettate tutte le offerte inferiori ad almeno 75 mila euro).

Se ci sono più offerte valide viene indetta una gara a rilancio fra coloro che hanno partecipato all’asta. Invece, nella vendita con incanto il bene viene aggiudicato al migliore offerente.