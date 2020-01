Chiara Ferragni, topless e senza biancheria: il web si scatena – FOTO

Chiara Ferragni ha presentato la sua nuova linea di moda, e per l’occasione la nota influencer cremonese sta promuovendo alcuni capi sul suo seguitissimo profilo di Instagram che conta oramai più di 18 milioni di followers. Se qualche giorno fa la fashion blogger ha fatto parlare di sé per la clip interrotta a sfavore di Fedez, adesso invece a finire nello scandalo è stato un suo “outfit”. Nella serata di sabato si è fatta vedere mezza svestita sui social network.

Mila Suarez topless esplosivo: lo scatto da censura –> LEGGI QUI

Chiara non si fa scrupoli nel mostrarsi con pochi vestiti addosso, non è la prima volta ma stavolta è finita davvero nel mirino. Nello specifico la moglie di Fedez ha voluto mostrare un jeans che fa parte della sua nuova collezione, che ai fianchi porta uno spacco vertiginoso. Sembra senza biancheria, ma in realtà se guardiamo attentamente ci rendiamo conto che ce l’ha. Cosa che gli manca nella foto, in realtà, è la maglietta: la fashion blogger è in topless e si copre il petto scoperto con la mano. Per questo semplice scatto, come al solito la nota influencer è stata presa di mira dai suoi haters.