Secondo un’indiscrezione di calciomercato della stampa inglese, il Paris Saint-Germain avrebbe pronta un’offerta monstre per il tecnico del Manchester City Pep Guardiola.

Il calciomercato continua a tenere banco in queste settimane, durante le quali si sta svolgendo la sessione invernale. Il mercato non interessa soli i giocatori che potrebbero rinforzare le rose delle società, ma anche gli allenatori. Molte squadre, difatti, starebbero già pensando al futuro e starebbero sondando il terreno per alcuni tecnici. Uno dei nomi più ambiti è sicuramente quello dello spagnolo Pep Guardiola, attualmente sulla panchina Manchester City. Il tecnico è stato più volte accostato alla Juventus durante lo scorso anno per sostituire Massimiliano Allegri, ma adesso sembra che un’altra big, il Paris Saint-Germain abbia messo nel mirino Guardiola per rimpiazzare Thomas Tuchel al termine della stagione.

Calciomercato, il Paris Saint-Germain prepara un’offerta monstre per il tecnico Pep Guardiola

Con l’apertura dei battenti della sessione invernale di calciomercato, le indiscrezioni sul futuro dei giocatori si susseguono a ritmi incessanti. Nel mirino delle società, però, non ci sono solo i calciatori per rinforzare le rose, ma anche quelli degli allenatori. Uno dei nomi più discussi durante l’ultimo anno è quello di Pep Guardiola il cui futuro sulla panchina del Manchester City sembra incerto, nonostante le sue numerose smentite sul possibile addio. Dopo essere stato accostato alla Juventus, prima che sulla panchina bianconera approdasse Maurizio Sarri per sostituire Massimiliano Allegri, il tecnico spagnolo sembra essere finito sul taccuino della dirigenza del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dalla redazione del tabloid britannico Daily Express, i dirigenti del club francese sarebbero pronti ad offrire una cifra monstre all’ex Barcellona per rimpiazzare l’attuale tecnico Thomas Tuchel, che sembra non aver soddisfatto le aspettative della società. Ad alimentare queste voci ci sarebbe lo scarso rendimento del Manchester City in campionato, dove pare quasi impossibile la conquista del titolo dopo quella dello scorso anno. I Citizens, difatti, sono attualmente al secondo posto in classifica, ma con un divario di ben 16 punti dal Liverpool, che con una partita ancora da recuperare potrebbe allargare il gap. Per quanto riguarda la Champions League, la squadra di Guardiola ha passato la fase a gironi in scioltezza, ma agli ottavi di finale dovrà affrontare il Real Madrid che potrebbe far sfumare il sogno di vincere la coppa, trofeo mai conquistato dalla società inglese. Nonostante queste indiscrezioni, però, come riporta Daily Express, non si esclude la possibilità che la dirigenza del Manchester offra una cifra altissima al tecnico spagnolo convincendolo a rimanere in Inghilterra.

