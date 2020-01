Calciomercato Inter, Antonio Conte furioso con un suo giocatore: rapporto ai minimi termini, addio vicino ai nerazzurri

Momenti di tensione in casa Inter. Il pareggio con il Lecce ha allontanato i nerazzurri dalla Juventus. Bianconeri a +4 e Conte che mastica amaro, al termine della gara di ieri in Puglia l’allenatore nerazzurro è stato molto critico con i suoi. Nuovo messaggio inoltre lanciato alla società, in tema di mercato: servono innesti per proseguire nella corsa scudetto. Ma non si parla soltanto di acquisti nella squadra milanese, per qualche giocatore la finestra di gennaio può anche significare l’addio. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce dei rapporti ormai deteriorati con Vecino, che appare fuori dai piani della società. Nel racconto del quotidiano, anche un episodio della scorsa settimana. Lunedì scorso, Vecino aveva infatti fatto presente allo staff che per un problema fisico non avrebbe potuto essere convocato per la gara di coppa Italia con il Cagliari. Il giocatore ha quindi lasciato la Pinetina, ma senza parlare preventivamente con Conte che, su tutte le furie, lo ha richiamato nonostante l’uruguaiano fosse già tornato in centro a Milano. Un’incomprensione che ha segnato probabilmente la fine del rapporto tra i due. Il giocatore può tornare utile al Milan, occhio a un possibile scambio con Kessie.