Brad Pitt e Jennifer Aniston fanno sognare i ans: a distanza di anni dal divorzio, i due si lasciano andare un bacio pubblico, video.

Il bacio che tutti i romantici del mondo aspettavano è finalmente arrivato anche se, per il momento, sulla guancia. Protagonisti del gesto d’affetto che sta facendo il giro del mondo sono Jennifer Aniston e Brad Pitt che, entrambi premiati “Sag Award” (lui per “Once upon a time in Hollywood” e lei per “The Morning Show”), dopo essersi guardati a lungo, si sono abbracciati a baciati.