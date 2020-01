Una bambina di tre anni si è allontanata da casa ed è stata ritrovata dopo 24 ore a 3,5Km di distanza: a farle compagnia ed a proteggerla il suo cane, piccolo cucciolo di Jack Russel.

Bambina di tre anni si allontana da casa: ritrovata in compagnia del suo cane che l’ha protetta

Matilda, una bambina di soli 3 anni, si è sottratta al controllo dei genitori e si è allontanata dalla sua abitazione di Pibara, in Australia occidentale. La piccola, nonostante la tenera età, si sarebbe spinta così oltre da far perdere le proprie tracce, facendo comprensibilmente sprofondare nel panico la sua famiglia che si è subito rivolta alle autorità. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali e da La Stampa, le ricerche hanno avuto inizio immediato, sia a piedi che tramite gli elicotteri, ma di Matilda non si ottenevano notizie. A rendere ancor più drammatica la situazione sarebbe stato anche il fatto che la zona era stata colpita da una violenta alluvione, rendendo il territorio ancor più ostico. La paura più grande risiedeva nel fatto che la piccola Matilda potesse essere caduta in un corso d’acqua ed aver perso la vita, ipotesi non tanto recondita considerato che nella zona di perlustrazione a rimanere asciutti erano rimasti solo 600 metri di terra, riferisce La Stampa riportando le parole del sovrintendente della polizia Kim Massam.

Dopo 24 ore, però, dall’inizio delle ricerche l’incubo è terminato: un elicottero ha avvistato la piccola Matilda a 3,5 km dalla sua abitazione che fortunatamente non era da sola ma in compagnia del suo cane, un cucciolo di Jack Russel. Secondo la polizia, il fedele amico a quattro zampe non l’avrebbe mai abbandonata, ma anzi l’avrebbe protetta. Un onore al merito per il cagnolino, lodato dalle forze dell’ordine.

