Antonio Giovinazzi avverte la sua Alfa Romeo che la battaglia a centro gruppo nel prossimo campionato 2020 di Formula 1 sarà ancora più serrata

La Alfa Romeo è attesa ad una battaglia ancora più serrata, per emergere nello scontro a centro gruppo nel prossimo campionato di Formula 1. Ne è convinto Antonio Giovinazzi, che ha previsto una lotta sempre più dura con gli avversari diretti del Biscione.

“Penso che le vetture saranno abbastanza simili, soprattutto a centro gruppo saremo di nuovo tutti molto vicini”, ha dichiarato Bon Giovi ai microfoni del Corriere dello Sport. “Quindi sarà una stagione difficile, ma lavoreremo sodo e cercheremo di ottenere il meglio dalla nostra auto”.

Giovinazzi vuole crescere

Anche il pilota di Martina Franca intende dare il proprio contributo, determinato com’è a migliorare rispetto al suo campionato di esordio in Formula 1: “Ho ancora bisogno di migliorare sotto alcuni aspetti, ho imparato molto in questa prima annata”, prosegue Giovinazzi. “Sono sicuro che nella seconda stagione a Melbourne sarò molto più pronto di quanto non sono stato nel 2019. Nella prossima stagione voglio solo cercare di essere costante e di ottenere punti in ogni fine settimana di gara, questo farà la differenza al fine del campionato”.

La vettura 2020 della Alfa Romeo ha appena superato i crash test obbligatori della Federazione internazionale dell’automobile al secondo tentativo, dopo essere uscita completamente distrutta dal primo test nella struttura della Csi vicino a Milano. Anche la rivale Toro Rosso, che da quest’anno sarà ribattezzata Alpha Tauri, ha appena superato i crash test che la Fia richiede per omologare le nuove vetture.

