Anna Tatangelo fa impazzire i fans sfoggiando un corpo perfetto in palestra: l’outfit ginnico è mozzafiato e fa impazzire i fans.

Anna Tatangelo continua ad incantare i fans. La cantante, sempre più bella, sfoggia sui social il fisico mozzafiato facendo letteralmente impazzire i social che non possono non apprezzare le sue forme perfette che allena in plaestra dove indossa anche outfit che mettono in risalto la sua sensualità.

Anna Tatangelo fa impazzire i fans in palestra: “quanto sei bona”

Anna Tatangelo fa impazzire i fans sfoggiando il fisico con un outfit mozzafiato anche quando va in palestra. Amante del fitness, Anna Tatangelo si allena con costanza al punto da sfoggiare anche la famosa tartaruga. Più che gli addominali, però, i fans si concentrano sul lato B, assolutamente perfetto che la cantante allena con esercizi mirati e sul lato A. Le forme della cantante non passano inosservate neanche quando si reca in palestra per allenarsi.

Sotto una delle ultime foto in cui Anna appare in tenuta perfetta, abbondano i complimenti per il suo corpo che, a quanto pare, non ha affatto risentito del pranzo di Natale e del cenone dell’ultimo dell’anno.

“Quanto sei bona”, scrive un utente. E altri aggiungono: “che spettacolo”, “sempre splendida”, “comunque sei in una forma splendid”, “Ciao anche con le scarpe di ginnastica la tua bellezza è sempre e veramente fantastica….!”.

Il merito del corpo della Tatangelo, però, non è solo della palestra e di madre natura, ma anche del figlio Andrea. Come tutte le mamme che lavorano, , infatti, anche Anna deve correre da una parte all’altra per coinciliare i suoi impegni lavorativi con quelli di mamma e di compagna. Il risultato è che riesce a tenersi in perfetta forma potendosi così concedere anche qualche extra a tavola.