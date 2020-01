La cantante Anna Oxa e la Rai, un rapporto che è cessato ormai da 15 anni all’incirca. Colpa di un episodio capitato a ‘Ballando con le Stelle’.

La cantante Anna Oxa ha preso parte a ‘Live – Non è la D’Urso’ su Canale 5, nella puntata di domenica 19 gennaio 2020. La barese classe 1961 ha però fatto sfoggio di un certo caratterino anche in passato a ‘Verissimo’. In quella circostanza Anna Oxa sembrò aver preso non proprio con comprensione ed affabilità le domande che la conduttrice Silvia Toffanin le rivolse. Gli argomenti spaziavano da un cambio di stile vissuto nel corso degli anni, fino ad una presunta denuncia per stalking avanzata dall’artista. Sulla variazione di look e di altro, la cantante ebbe quasi l’impressione di essere tacciata di incoerenza. E già questo fu sufficiente a renderla diffidente nei confronti della sua dirimpettaia. Riguardo al caso di stalking, la diretta interessata precisò che fu invece qualcosa di molto meno grave. “Solo una segnalazione per dei fastidi”. Alla fine fu la Toffanin a fare un passo indietro, ritenendo possibile l’insorgere di una qualche spiacevole discussione.

Anna Oxa Rai: “Messa inspiegabilmente alla porta da anni”

La Oxa invece, nel salotto televisivo della D’Urso, ha denunciato di essere stata in pratica ostracizzata dalla Rai. “Mi hanno messo alla porta dal 2004. Da quando cioè presi parte a ‘Ballando con le Stelle’. Mi feci male in quella circostanza. Da allora la Rai ha sempre avuto paura che io intentassi causa”. La pugliese risponde anche alle precise domande della D’Urso: “Ma tu hai mosso causa? Perché se così fosse, sarebbe normale non ricevere più degli inviti. Capiterebbe anche a me con Mediaset, per dire”, dice la conduttrice napoletana. Ma la Oxa nega di avere mai presentato una causa di risarcimento. “Ogni volta che giungevamo alla firma del contratto, la Rai voleva farmi firmare una lettera in cui annunciavo di volere rinunciare ad un indennizzo per quell’infortunio”. La D’Urso dice: “Quindi in pratica ti hanno messa in lista nera?”. “Si, è così”, conclude la cantante.

