Al Bano Romina Sanremo 2020, si era tanto parlato di una partecipazione dei due al Festival. Cristiano Malgioglio aveva dato la notizia, ora la novità.

Ma alla fine Al Bano e Romina a Sanremo 2020 ci saranno? La notizia della loro presenza congiunta sul palco del teatro Ariston era arrivata da parte di Cristiano Malgioglio. Nei giorni scorsi il paroliere e cantante originario della provincia di Catania aveva affermato di avere scritto il brano per i due. Inoltre proprio Malgioglio ha fatto visita ad Al Bano ed a Loredana Lecciso lo scorso 2 gennaio, intrattenendosi a pranzo con loro. Nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio aveva pure condiviso il palco del programma Rai ‘L’Anno che Verrà’ con Romina e con il di lei ex marito, a Potenza. L’istrionico Cristiano, ospite della trasmissione ‘Verissimo’ su Canale 5, nella puntata registrata mandata in onda sabato 18 gennaio, ha svelato però di un cambiamento dell’ultimo minuto.

Al Bano Romina Sanremo, Malgioglio: “Lei ha avuto paura della competizione”

“Avevo scritto questo brano per loro, che ad entrambi era anche piaciuto tanto al punto da farli impazzire”. Ma diciamo che Al Bano l’ha presa con maggiore entusiasmo. Non Romina, che da quanto si può intuire, alla fine avrebbe opposto un no all’idea di partecipare a Sanremo 2020 in duetto con il suo ex marito. Con il quale comunque continua ad esibirsi con enorme successo in tutto il mondo. Di recente infatti i due sono stati in Australia, mandando in visibilio la folla. “La canzone si chiamava ‘Raccogli l’Attimo’. Un brano di respiro internazionale”, svela Malgioglio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. “Romina purtroppo non se l’è sentita. Ha avuto paura della competizione. Penso che la gente avrebbe voluto vederli insieme al Festival, sarebbe stato un gran bello spettacolo”.

