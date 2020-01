Aida Yespica torna in grande stile su Instagram, la foto in costume, nonostante l’inverno, è molto suggestiva: curve (e non solo) da sballo

Di recente, è stata poco attiva su Instagram, forse presa dai mille impegni. I followers hanno sicuramente sentito la mancanza di Aida Yespica, la bella venezuelana, ormai diventata un po’ ‘italiana’ sin dai tempi dei suoi esordi sull’Isola dei Famosi. Aida però adesso è tornata. L’ultimo post sul suo profilo social risaliva alle vacanze natalizie e la si vedeva impegnata a godersi qualche giorno di relax a Napoli. Adesso, la showgirl e modella ci fa sapere di aver passato qualche momento in un resort esclusivo sulle Alpi e precisamente sulle Dolomiti. Lo scatto postato è davvero molto suggestivo: montagne innevate sullo sfondo e lei che emerge dalla piscina, come una sirena, in costume, con un bikini fucsia molto appariscente e che ne definisce le curve del decolletè, al solito molto intriganti. Non sappiamo, in tutta onestà, quale sia il panorama migliore.