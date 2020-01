Jean Todt non ha per nulla gradito le critiche arrivate da piloti e personale del paddock della F1 a proposito dell’aumento del numero delle gare.

FIA e Liberty Media proprio non vogliono sentirla. Il fatto che il carrozzone sia contrario all’aggiunta di altri gran premi per arrivare alla cifra record di 25 forse già dal 2021, per loro è una vera e propria eresia. Tanto che, pizzicato sulla spinosa questione, il Presidente della Federazione non ha taciuto il proprio disappunto per le tante uscite contro dei mesi scorsi, accusando tutti i protagonisti del Circus di essere dei viziati.

“Siamo fortunati a trovarci in un mondo che amiamo. Abbiamo la passione per questo sport e dunque siamo dei privilegiati. Chiunque lavori in F1 è un privilegiato”, ha affermato a Motorsport.com.

“Quando mi trovavo in altre posizioni lavoravo anche 18 ore al giorno, sei o sette giorni la settimana perché volevo raggiungere un risultato. E’ giusto dedicare del tempo alla famiglia, ma se loro ti amano capiranno“, ha proseguito nella sua riflessione.

