Due tifosi del Rionero in Vulture sono stati investiti nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata (Potenza) da un’auto con a bordo sostenitori del club rivale. Nell’impatto un ragazzo di 33 anni è deceduto, mentre l’altro coinvolto è grave in ospedale.

Dramma nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata, comune in provincia di Potenza, dove un’auto ha travolto due tifosi del Rionero in Vulture dandosi poi alla fuga. Nell’impatto, una delle persone investite, un ragazzo di 33 anni è deceduto, mentre il secondo è stato elitrasportato in ospedale nel capoluogo lucano, dove ora sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere della Sera, pare che sul veicolo che ha travolto i due si trovavano dei tifosi del Melfi, storica rivale del Rionero in Vulture che sarebbero già stati fermate dalle forze dell’ordine. I tifosi della Rionero si trovavano nei pressi della stazione per aspettare altri sostenitori e recarsi a Brienza (Potenza), mentre quelli del Melfi erano diretti in auto a Tolve (Potenza), dove avrebbero seguito i rispettivi club. Su quanto accaduto, per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, stanno indagando i carabinieri e la polizia intervenuti sul luogo della tragedia. Le forze dell’ordine, come riporta Il Corriere della Sera, stanno cercando di chiarire se prima del tragico incidente si fossero verificati degli scontri tra le due tifoserie.

