Stasera in TV: programmi in TV di domenica 19 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TG

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Chi m’ha visto (commedia, con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano)

23:28 – TG1 60 Secondi

23:30 – Speciale Tg1

00:35 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:05 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa (TalkShow)

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

01:40 – Protestantesimo

02:10 – Appuntamento al cinema

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob presenta Essere Sanremo

21:15 – Amore criminale Storie di femminicidio

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 Mondo

23:59 – Meteo 3

00:00 – Sopravvissute

00:35 – 1/2 h in piu’

02:00 – Il posto giusto

Rete 4

18:58 – TG4

19:30 – METEO.IT

19:32 – I viaggi di Donnavventura

19:55 – Tempesta d’amore – 22 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:27 – HACHIKO – Il tuo migliore amico – 1 PARTE (film drammatico, con Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, Cary-Hiroyuki Tagawa, Jason Alexander)

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – HACHIKO – Il tuo migliore amico – 2 PARTE

23:30 – Pressing Serie A

Canale 5

18:45 – Caduta libera

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la D’Urso

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

01:50 – Paperissima Sprint

02:16 – Le due facce dell’amore – E’ l’amore che ti sceglie

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Punto d’impatto

20:25 – C.S.I. MIAMI – Clausola omicida

21:20 – TRANSFORMERS: L’ultimo cavaliere – 1 PARTE – 1aTV (film di fantascienza, con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Laura Haddock)

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

22:55 – TRANSFORMERS: L’ultimo cavaliere – 2 PARTE – 1aTV

00:21 – Blade II – 1 PARTE

01:13 – TGCOM

01:16 – METEO.IT

01:19 – Blade II – 2 PARTE

La7

18:00 – Josephine, Ange Gardien – La testa tra le stelle

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

Iris

18:49 – Out of time

21:00 – Third person (film drammatico, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody, Olivia Wilde, James Franco, Loan Chabanol, Oliver Crouch, Moran Atias, Casey Affleck, Riccardo Scamarcio, Vinicio Marchioni, Fabrizio Biggio)

23:51 – Nemico pubblico

02:32 – La pasion turca

Cielo

18:30 – Los Angeles di fuoco

20:15 – Affari di famiglia Amici o colleghi?

20:45 – Affari di famiglia Un’antica rarità

21:15 – Badge of Honor

23:15 – Le età di Lulù

00:45 – Sex Mundi Ep. 15

TV8

18:45 – Charlie viene prima di tuo marito

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Hong Kong –

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Torino –

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Milano –

00:00 – Italia’s Got Talent – Audizioni –

02:15 – Natale & altri equivoci