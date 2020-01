Rita Dalla Chiesa si è schierata a favore di Amadeus dopo che il noto conduttore è stato travolto dall’ira del web a seguito di una frase ritenuta sessista: “Non farti triturare dall’invidia di alcuni poveracci“.

Non si placano i toni polemici nei confronti di Amadeus. Il noto conduttore è tacciato di aver proferito una frase sessista nel corso della conferenza in cui ha presentato tutte le donne che prenderanno parte al Festival di Sanremo. Le parole incriminate sono quelle che Amadeus avrebbe rivolto a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, in relazione alla quale avrebbe affermato essere stata scelta “per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto ad un grande uomo, stando un passo indietro“. L’ira del web si è scatenata contro il marito della bella Giovanna Civitillo e pare che a nulla siano valse le spiegazioni fornite dallo stesso conduttore tramite un comunicato. Amadeus ha spiegato che la sua intenzione era solo quella di sottolineare la grande riservatezza della Novello che ha deciso di rimanere fuori dai riflettori pur stando accanto ad un uomo come il campione Valentino Rossi. Sulla questione si è espressa Rita Dalla Chiesa la quale ha voluto manifestare il proprio supporto all’amico e collega Amadeus.

Rita Dalla Chiesa prende le difese di Amadeus: “Non farti triturare dall’invidia di alcuni poveracci”

Rita Dalla Chiesa, personaggio molto attivo sui social ha deciso di esprimersi in merito alla bufera mediatica che ha travolto Amadeus. La nota conduttrice ha affermato tramite un commento su Instagram la propria vicinanza al prossimo conduttore del Festival di Sanremo. “Abbiamo sempre detto che dietro un grande uomo c’è una grande donna. E la grande donna è sempre stata felice di essere il supporto del proprio uomo. È indegno accanirsi contro qualcosa che tu hai detto con molto rispetto e molta dolcezza nei confronti di questa ragazza“. Rita Dalla Chiesa parte poi con le frasi di incoraggiamento: “Fregatene, ti prego, non farti triturare dall’invidia di alcuni poveracci. Perché altro non sono. E mettessero un po’ di ‘politicamente corretto’ anche nelle loro vite, buttando via tutti gli scheletri che hanno nei loro armadi. Non DEVI spiegazioni di alcun genere. Tu sei una persona perbene“.

